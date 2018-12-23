الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة السودان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

دعت سفارة دولة الكويت لدى السودان، السبت، رعاياها إلى مغادرة البلاد، التي تشهد تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنها تدعو المواطنين لمغادرة السودان "حفاظا على سلامتهم، مهيبة في الوقت نفسه بالكويتيين إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن".

وأضاف البيان: "على المواطنين الكويتيين المتواجدين في السودان حاليا التقيد بتعليمات الجهات الأمنية، وعدم الاقتراب من مواقع التجمهر والتجمعات ومناطق المظاهرات".

زعيم حزب الأمة السوداني: سقوط 22 قتيلا في الاحتجاجات

وكان زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي اعلن أن 22 شخصا قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية التي طافت عددا من مدن البلاد على أثر إعلان زيادة في أسعار الخبز. وقال الصادق المهدي في مؤتمر صحافي إن هذا التحرك مشروع ُ قانون ٍ ومرتبط ٌ بتردي الأوضاع , مضيفا أن هذه التحركات سوف تستمر والناس يحركها تردي الخدمات.

وكانت الاحتجاجات على إرتفاع أسعار الخبز بدأت الاربعاء الماضي في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وإمتدت الى مدن أخرى بينها الخرطوم, كما تجددت التظاهرات خصوصا عقب خروج المصلين من المساجد.

وأدى قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز من جنيه إلى ثلاثة جنيهات سودانية إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل ستة منهم في القضارف وإثنان في عطبرة في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايد مع بلوغ نسبة التضخم حوالى سبعين بالمائة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الرئيس البشير أصدر قرارا بتعيين الضابط في جهاز الامن والمخابرات العميد أمن مبارك محمد شمت واليا على القضارف. وكان الوالي السابق للقضارف ميرغني صالح قتل في حادث تحطم مروحية قبل ثلاثة أسابيع.