زعيم حزب الأمة السوداني: سقوط 22 قتيلا في الاحتجاجات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي أن 22 شخصا قتلوا خلال التظاهرات الاحتجاجية التي طافت عددا من مدن البلاد على أثر إعلان زيادة في أسعار الخبز. وقال الصادق المهدي في مؤتمر صحافي إن هذا التحرك مشروع ُ قانون ٍ ومرتبط ٌ بتردي الأوضاع , مضيفا أن هذه التحركات سوف تستمر والناس يحركها تردي الخدمات.

وكانت الاحتجاجات على إرتفاع أسعار الخبز بدأت الاربعاء الماضي في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وإمتدت الى مدن أخرى بينها الخرطوم, كما تجددت التظاهرات خصوصا عقب خروج المصلين من المساجد.

وأدى قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري زيادة أسعار الخبز من جنيه إلى ثلاثة جنيهات سودانية إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل ستة منهم في القضارف وإثنان في عطبرة في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايد مع بلوغ نسبة التضخم حوالى سبعين بالمائة وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الرئيس البشير أصدر قرارا بتعيين الضابط في جهاز الامن والمخابرات العميد أمن مبارك محمد شمت واليا على القضارف. وكان الوالي السابق للقضارف ميرغني صالح قتل في حادث تحطم مروحية قبل ثلاثة أسابيع.

اقرأ المزيد:

تجدد الاحتجاجات في مناطق سودانية بعد هدوء لساعات