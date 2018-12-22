فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام مجهولون بارسال فيديو مرعب إلى أسرة وأصدقاء الضحية التي قتلت ذبحا في المغرب عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، و يظهر الفيديو ذبح السائحة الغربية على أيدي إرهابيين تابعين لداعش المتطرف في المغرب.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مسؤولاً أوروبياً، مطلعاً على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين، أبلغ أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع

الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحاً لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها أن مجهولين نشروا صوراً تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في فيسبوك.

وعثر على جثتي الفتاتين السائحتين، الاثنين الماضي، في موقع على مقربة من قرية إمليل في جبال الأطلس المغربية.

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