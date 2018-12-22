بومبيو: ملتزمون بقتال داعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة مستمرة في التزاماتها بمحاربة تنظيم داعش والإرهاب في العراق وبقية المناطق، وفقا لمكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي.



وأضاف المكتب في بيان أن عبدالمهدي وبومبيو بحثا الانسحاب وقرار واشنطن منح العراق تمديداً لمدة 90 يوماً لإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد لوزير الخارجية الأمريكي طبيعة التطورات الإيجابية الجارية في البلاد والسعي لاستكمال التشكيلة الوزارية التي من المتوقع أن تحقق مزيدا من التقدم خلال الأسبوع المقبل.

وشدد عبدالمهدي على أن "تطور الأمن في سوريا والوصول إلى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالأمن العراقي واستقرار المنطقة".

وأثنى عبدالمهدي على القرار الأمريكي بمنح العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوما، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على كيفية التعامل في هذه المواضيع من خلال تعميق العلاقات بين البلدين على أساس المصالح المشتركة.

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