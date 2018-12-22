بومبيو: إنسحابنا من سوريا لن يؤثر على أمن العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بيان)

الإدارة الأمريكية أكدت إستمرار إلتزاماتها بمحاربة داعش والارهاب في العراق وبقية المناطق دون أي تأثير من قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.



الموقف الأمريكي جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد أهمية حماية أمن العراق ومنع التدخل بشؤونه وإكمال تشكيلة حكومته.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي "إن الجانبين بحثا حيثيات الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا وتأثيره على الأمن في العراق, حيث أكد عبد المهدي أن تطور الأمن في سوريا والوصول الى تسوية سياسية له علاقة مباشرة بالامن العراقي واستقرار المنطقة ، مشيرا الى ان العراقيين هم الاكثر حرصا على ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عن سيادة بلادهم ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، كما اثنى السيد رئيس مجلس الوزراء على القرار الصائب بتمديد مهلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة ٩٠ يوما".

وتابع البيان "أن جميع القضايا المشتركة بين واشنطن وبغداد ستكون مدار بحث معمق في اللقاءات المرتقبة بين الطرفين".

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