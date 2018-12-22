استقالة المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، استقالته، على خلفية قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وهذه الاستقالة الثانية، لمسؤول أمني أمريكي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب قرار سحب القوات الأمريكية في سوريا، بعد استقالة وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس.

وباستقالة ماكغورك، يرتفع عدد المسؤولين الأمريكين الذين غادروا إدارة الرئيس ترامب إلى 22 مسؤولاً.

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