مسؤول أمريكي: إنسحابنا من سوريا أحد أسباب إستقالة ماتيس

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف مسؤولون أمريكيون أن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا كان أحد العوامل التي أسهمت في إستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.



و قال هؤلاء المسؤولون إن ماتيس نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم الانسحاب من سوريا, وأنتقد ضمنياً في رسالة إستقالته عدم إكتراث الرئيس بأقرب حلفاء الولايات المتحدة.



أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، عن استقالته من منصبه، في رسالة وجهها إلى الرئيس دونالد ترامب، تشرح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وفي خطاب مكتوب إلى ترامب، تحدث ماتيس عن تزايد الشقاق واختلاف الرؤى بينهما، وكتب في الخطاب "لأنه من حقكم أن يكون لديكم وزير دفاع له رؤى أكثر تقاربا مع رؤاكم في هذه الموضوعات وغيرها، فأعتقد أن من المناسب لي التنحي عن منصبي".

من جهتهم قال مسؤولون أمريكيون آخرون إن إستقالة ماتيس لم تكن بإملاء من الرئيس ترامب، لكنها فهمت على أنها احتجاج على خطوة الانسحاب المفاجئة من سوريا.

و كان ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيسحب قوات بلاده من سوريا، وعددها 2000 جندي.

أقرأ أيضا:

بومبيو: نأمل في عقد قمة ثانية مع كيم