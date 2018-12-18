رئيس الوزراء العراقي يقترح 4 حلول لتشكيل الحكومة العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اقتراحاً لحل عقدة تشكيل الحكومة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وذلك عشية جلسة البرلمان العراقي ويقضي الاقتراح بعرض الأسماء المتبقية للتصويت للمقاعد الوزارية الشاغرة على مجلس النواب للقبول بها أو رفضها، وفي حال الرفض تعرض أسماء أخرى بديلة، وقبول الكتلتين الرئيسيتين بالتصويت على الوزارات المتفق عليها، كما ستتفقان على طرح أسماء جديدة كلياً، أو يُترك موضوع الأسماء لرئيس مجلس الوزراء.

فالح الفياض الذي يحاول تحالف الفتح المدعوم من إيران فرضه في وزارة الداخلية يبقى عقدة لتشكيل حكومة عبدالمهدي. هذه الشخصية التي تتمسّك بها إيران يعترض عليها جهاراً زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هو الذي يرفض التدخل الخارجي في شؤون العراق بحسب تصريحاته. ويرى مراقبون أنّ طهران التي كرّست نفوذها برلمانيا بالعراق عبر ميليشيا الحشد وزعمائها، الذين نزعوا البدلة العسكرية وارتدوا البدلة السياسية، تعمل على إكمال هذه الاستراتيجية عبر وزير داخلية يمسك بقوى الأمن ويرأس هيئة ميليشيا الحشد.

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