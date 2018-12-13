البنتاغون يحذر انقرة من شن هجوم على حلفائه في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، تركيا من شن أي هجوم على حلفائها الأكراد في شمال سوريا .

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الكابتن شون روبرتسون، إن "إقدام أي طرف على عمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا وبالأخص في منطقة يحتمل وجود طواقم أمريكية فيها، هو أمر مقلق للغاية".

وأضاف أن "أي عمل من هذا القبيل سنعتبره غير مقبول".

ويأتي التحذير الأمريكي بعيد إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستنفذ في غضون أيام عملية جديدة في سوريا ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة.

وردت وحدات حماية الشعب الكردية على تهديدات أردوغان بالقول إن أي عملية تركية ستؤثر على المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

ووحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأبرز في قوات سوريا الديمقراطية التي تخوض مع واشنطن حملة ضد داعش في هذا البلد.

إقرأ أيضاً:

هروب قادة في داعش من سجن عراقي



