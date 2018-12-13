هروب قادة في داعش من سجن عراقي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت مصادر أمنية عراقية، الخميس، أن 18 سجينا، غالبيتهم من قادة تنظيم داعش الإرهابي، هربوا من سجن سوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال شرقي البلاد.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن الكردية ألقت القبض على 10 من السجناء، فيما لا يزال 8 آخرين هاربين وجاري البحث عنهم.

وسجن سوسة، الواقع في منطقة جمجمال بالسليمانية، هو أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غربي محافظة السليمانية.

ويضم السجن عددا من السجناء المدانون بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم من قادة داعش، حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عاما.

إقرأ أيضاً:

داعش يعيش صراع التصفيات الداخلية