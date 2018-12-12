اتفاق يمني في السويد على إعادة فتح مطار صنعاء

أخبار الآن - دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اتفق وفدا الحكومة اليمنية الشرعية، وميليشيات الحوثي، خلال المحادثات التي تجري في السويد، على إعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الرحلات الداخلية.



ويعتبر هذا الاتفاق، بمثابة مرحلة أولية، بحيث تمر الطائرات عبر مطاري عدن وسيئون للتفتيش، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب الوكالة، بقيّ الخلاف حول تأشيرات الخروج والعودة، فيما يخص الرحلات الخارجية، هل تتم في صنعاء أم في مطاري عدن وسيئون من عدمه، فيما اشترط الوفد الحكومي تفتيش الطائرات في مطارات الشرعية.

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