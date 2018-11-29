التحالف العربي يسلم مهام تأمين موانئ حضر موت

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سلمت قوات التحالف العربي، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضر موت، إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وتسلمت خفر السواحل، من قوات التحالف، خلال حفل أقيم بالمحافظة، زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات، ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.

وشارك في حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضر موت، نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي، والسفير الأميركي ومحافظ حضر موت.

وقال التحالف العربي، إن سواحل محافظة حضر موت، تمتد بطول 350 كم، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

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