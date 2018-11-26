مجلس النواب الليبي يوافق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع، على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليكون رئيساً ونائبين.

وأوضح مصدر برلماني، أن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ستجعله مكوناً من 3 أعضاء بعد أن كان 9 أعضاء.

وأشار إلى أن منصب رئيس المجلس الرئاسي مستقلاً عن منصب رئيس الحكومة، بعد أن كان رئيس المجلس هو الذي يشغل أيضاً رئيس الحكومة.

وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على تقسم البلاد إلى ثلاث مناطق انتخابية، في حين يرى معترضون أن هذا التقسيم يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على أن ليبيا دائرة واحدة.

ويقوم مجلس النواب بعد استلام الدستور من اللجنة بإحالته إلى مفوضية الانتخابات لطرحه على الاستفتاء، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من قانون الاستفتاء.

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