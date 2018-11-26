زلزال إيران يوقع مئات المصابين وتداعياته تصل للعراق والكويت

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصيب أكثر من 500 شخص حالة العشرات منهم خطيرة، إثر زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد وفي الكويت بالزلزال.

وأرسلت السلطات فرق إنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال.

وقال رئيس أجهزة الطوارئ الحكومية بر حسين كوليفاند للتلفزيون الرسمي: “لم ترد بلاغات حتى الآن عن أي قتلى وأصيب معظم الجرحى أثناء الهروب وليس بسبب أضرار نجمت عن الزلزال”.

وأدى الزلزال إلى حدوث انهيارات أرضية، لكن المسؤولين قالوا إن جميع طرق المنطقة ما زالت مفتوحة أمام حركة المرور وإنه جرى استعادة الكهرباء في معظم المناطق التي وقع بها الزلزال.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترا وعلى بعد 114 كيلومترا شمال غربي مدينة إيلام القريبة من حدود إيران مع العراق.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الناس شعروا بالزلزال في سبعة أقاليم على الأقل بإيران.

وقال حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمي إن 50 شخصا أصيبوا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود قرب مركز الزلزال.

وفي العراق، قال مسؤول في هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلازل في العراق (مؤسسة حكومية) إن الهزة شعر بها سكان بغداد، وعدد من محافظات البلاد.

وأوضح علي عبد الخالق، مدير قسم الأرصاد في الهيئة، أن الهزة ضربت المنطقة الحدودية بين العراق وإيران، على مسافة 160 كلم شمال شرق بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن الهزة طالت محافظات: كركوك، والسليمانية، وبابل، وواسط.

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