الإمارات تصدر عفوا عن البريطاني المتهم بالتجسس

دبي | الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



علَّق وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، على قرار العفو الإماراتي عن مواطنه ماثيو هيدجز بموجب قرار رئاسي.

وقبيل إعلان قرار العفو، عرضت الإمارات تسجيلا مصورا يعترف فيه هيدجيز بالعمل لصالح المخابرات البريطانية.

أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الاثنين عفوا عن البريطاني ماثيو هيدجيز المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، ضمن قائمة شملت 785 سجينا بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وفي حسابه على موقع "تويتر"، قال وزير الخارجية البريطان: "أخبار رائعة حول ماثيو هيدجز. على الرغم من أننا لا نتفق مع الاتهامات فإننا نشعر بالامتنان لحكومة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية بسرعة".

أعلنت وكالة أنباء الإمارات في بيان الاثنين أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر عفوا عن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز المحكوم بالسجن المؤبد بتهمة التجسس، وذلك بعد دقائق من بث تسجيل فيديو يعترف فيه بأنه عضو في المخابرات البريطانية "إم آي 6".

وجاء في البيان أنه سيُسمح للشاب البريطاني بمغادرة دولة الإمارات "فور اكتمال الإجراءات الرسمية".

وأوضح البيان أن عائلة هيدجيز قدمت "التماسا للعفو" إلى الشيخ خليفة "من خلال إرسال رسالة شخصية إلى سموه"، وأن الرئيس الإماراتي قرر أن يكون هيدجيز أحد السجناء الـ785 الذين أصدر عفوا عنهم بمناسبة اليوم الوطني.





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