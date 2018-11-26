أمطار الخير تعم مناطق دولة الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وكانت متوسطة إلى غزيرة على مدينة أبوظبي وما حولها، وخفيفة إلى متوسطة على دبي.

كما شهدت باقي إمارات الدولة أمطاراً متفاوتة بين الخفيفة والغزيرة، في حين سجلت قمة جبل جيس أقل درجة حرارة وصلت إلى 12.2 درجة مئوية وهي أقل درجة حرارة سجلتها دولة الإمارات.

ويتوقع المركز الوطني أن تمتد حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم الاثنين على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً تعمل على جريان الأودية شرقاً وشمالاً، فيما تقل السحب يوم غد الثلاثاء مع بقاء فرصة سقوط بعض الأمطار في المناطق الشرقية والشمالية.

ووفقاً للأرصاد، يستمر اليوم تكاثر السحب على مناطق مختلفة يتخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً على المناطق المكشوفة، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية من 20 ـ 35 تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة خاصة على البحر، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

وأشار إلى أن الدولة تتأثر بحالة عدم استقرار جوي أدت على تشكل السحب الركامية على المناطق الشرقية ظهر أمس ثم تكاثرت السحب مساءً غرب الدولة تخللتها سحب ركامية ممطرة وذلك نتيجة لامتداد مرتفع جوي يتمركز وسط وجنوب إيران، مصاحب لمنخفض جوي سطحي على المناطق الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة العربية.

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