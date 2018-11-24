ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش على ليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على ليبيا إلى 9 أشخاص بينهم 5 من رجال الشرطة في بلدة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا. وقال مصدر عسكري لرويترز، إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم.

وأشار مسؤول ليبي إلى أن الأهالي اشتبكوا بالأسلحة النارية مع الإرهابيين ما دفعهم للانسحاب من المدينة. وقال علي الملاس، عضو المجلس البلدي للمدينة أن من بين القتلى 5 أفراد من قوات الأمن ومدنيين اثنين جراء الاشتباكات.

وشن تنظيم داعش هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.

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