36 ألف لتر وقود من الإمارات لمراكز غسيل الكلى باليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



دعم الهلال الأحمر الإماراتي، مراكز غسيل الكلى في مناطق عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية بـ 36 ألف لتر من وقود الديزل، تلبية لاحتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية.



وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سلطان النعيمي، بمحافظة شبوة، إن دعم مراكز الغسيل الكلوي في المحافظة، يأتي استمراراً لجهود الهيئة على الساحة اليمنية، وحرصها على استمرار خدماتها الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وأشار النعيمي، إلى أنّ شحنة وقود الديزل، ليست الأولى من نوعها، بل سبق وأن دعم الهلال الأحمر الإماراتي تلك المراكز بكمية مماثلة، بجانب أدوية علاجية ومحاليل للمراكز اليمنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جابنه، ثمّن المدير التنفيذي لمراكز الغسيل الكلى بمحافظ شبوة، ناصر مذيب مسلم، الدعم المتواصل لدولة الإمارات لمستشفى ومراكز الغسيل الكلوي في المحافظة.

واعتبر مسلم أن استمرار دعم تلك المراكز بوقود الديزل، يشكل خطوة مهمة وضرورية لاستمرارها في تقديم الخدمات للمرضى في محافظة شبوة اليمنية.

مصدر الصورة: وكالة أنباء الإمارات

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