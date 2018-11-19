"تحالف الأديان لأمن المجتمعات" ينطلق بأبوظبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

انطلقت اليوم في العاصمةِ الإماراتية أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات"، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ويهدفُ الملتقى إلى معالجةِ التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في العالم، إضافة إلى تعزيزِ جهود قادةِ الأديان،

والعملِ على الخروجِ بأفكارٍ مُـوحدة لتعزيزِ حمايةِ المُجتمعات، وخصوصا الأطفال، من جرائمِ الابتزاز عبرَ العالم الرقمي ومخاطرِ الشبكة العنكبوتية. ويجتمع، على مدى يومين، نحو 450 من القيادات الدينية من مختلف أنحاء العالم، في مؤتمر "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي".

وسيلقي عدد من الشخصيات العالمية والمشاركين رفيعي المستوى، خلال اليوم الأول، كلماتهم بحضور خبراء دوليين وشخصيات ناشطة في مجال العمل الاجتماعي.

ويأتي انعقاد الملتقى في دولة الإمارات "تأكيدا على المكانة الاستراتيجية التي تتميز بها على المستوى العالمي في تعزيز الحوار السلمي، من خلال نموذجها الريادي في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش السلمي بين شعوب العالم".

المزيد من الأخبار

الملك سلمان يبعث رسالة شفوية لأمير دولة الكويت

الجيش الجزائري يضبط مخبأً أسلحة في جنوب البلاد