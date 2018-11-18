الملك سلمان يبعث رسالة شفوية لأمير دولة الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة شفوية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتضمنت الرسالة العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ، كما نَقَلَ تهنئة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بسلامة عودة معاليه من رحلة العلاج.

وقام بنقل الرسالة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، خلال استقبال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، له بدار سلوى ظهر اليوم.

من جهة ثانية حضر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدار سلوى ظهر اليوم مأدبة الغداء، التي أقيمت تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي بمناسبة زيارته لدولة الكويت.

حضر المأدبة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح والشيخ عبد الله ناصر صباح الأحمد الصباح.

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