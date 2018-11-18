الرئيس العراقي في السعودية ضمن اطار جولة اقليمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وصل الرئيس العراقي برهم صالح الى العاصمة السعودية الرياض، ضمن جولته الإقليمية لعدد من دول الجوار، بهدف تحريك أوضاع العراق وتنشيط علاقته بدول الجوار.

وقد اشتملت الجولة زيارة قصيرة إلى الأردن، سبقتها زيارة للكويت والإمارات وأخرى لإيران، لتختتم بالسعودية لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

عززت المملكة العربية السعودية والعراق العلاقات خلال العامين الماضيين، حيث عبرت الرياض وبغداد عن ررغبتيهما في توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتنسيق الأحداث الرياضية.

يحاول صالح الذي تستقبله السعودية، مع غيره من ساسة العراق لتغيير مسار بلاده التي عانت من الحروب والأزمات.

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