الرئيس العراقي يصل طهران لبحث العلاقات بين البلدين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وصل الرئيسُ العراقي برهم صالح، صباح اليوم السبت، إلى العاصمةِ الإيرانية طهران، في زيارةٍ تستمرُ يومين يلتقي خلالها نظيره الإيراني حسن روحاني. الرئيسُ العراقي قام بجولةٍ على المنطقةِ العربية بدأها من الكويت ثم الإمارات والأردن، ومن المتوقعِ أن يتوجه إلى المملكةِ العربية السعودية.



وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية إن “الرئيس العراقي برهم صالح وصل إلى طهران، على رأس وفد رفيع للقاء المسؤولين الإيرانيين”، مبينة أن “هذه الزيارة التي تستغرق يومين سيناقش خلالها الرئيس العراقي تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية مع كبار المسؤولين الإيرانيين”.

وكانت مواقع إخبارية إيرانية قالت، في وقت سابق، إن الرئيس برهم صالح سيجتمع مع المرشد علي خامنئي قبل اختتام زيارته إلى طهران.

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