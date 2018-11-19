السويد تطلب من الكويت نقل الوفد الحوثي للسلام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تلقت الكويت طلباً من السويد لتأمين نقل وفد ميليشيات الحوثي إلى مشاورات السلام اليمنية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم، أواخر نوفمبر الجاري، جولة جديدة من المفاوضات برعاية الأمم المتحدة

وقالت الصحيفة إن المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، كان قد أعلن استعداد بلاده لتوفير دعم لوجستي لضمان مشاركة الأطراف اليمنية في جولة المشاورات.

ويسعى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، مارتن غريفيث، إلى إعادة إطلاق محادثات السلام في الأسابيع المقبلة، في خطوة لاقت دعما من التحالف العربي والشرعية اليمنية.

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