مباحثات إثيوبية جيبوتية في أديس أبابا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مباحثات مطولة مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل جيلي، على هامش القمة الأفريقية المنعقدة بأديس أبابا.



وتناولت المباحثات محور التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي، وتطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي، مع خلق تكامل إقليمي في المنطقة.



وطرح وزيرا خارجية إثيوبيا ورقينه جبيو ونظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، خلال لقاء صحفي، النقاط والقضايا التي ناقشها الرئيسان.

وكانت أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية انطلقت على مستوى الرؤساء، أمس السبت، في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد القاري، الذي يضم 55 عضواً، وتُختتم أعمالها اليوم، باعتماد قرارات وتوصيات تخصّ الإصلاح المؤسسي.

ويُذكر أن مدينة غندر في إقليم أمهرا الإثيوبي، قد استضافت في الـ10 من نوفمبر الحالي، قمة ثلاثية جمعت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيسي إريتريا أسياس أفورقي والصومال محمد فرماجو.

وبحثت القمة نتائج اتفاقية "السلام والتعاون الشامل" التي وقعتها الدول الثلاث في العاصمة الإريترية أسمرا، سبتمبر الماضي.

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