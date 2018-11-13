مقتل 100 من ميليشيات الحوثي في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد المتحدث باسم قوات العمالقة الجنوبية في الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، أصيل السلقدي، اليوم الإثنين، سقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف مسلحي ميليشيا الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال إن "تلك الحصيلة كانت جراء المعارك والغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات في مدينة الحديدة"، وأضاف أن "ميليشيات الحوثي دفعت بمقاتليها من جميع الجبهات صوب مدينة الحديدة، وتقدم الميليشيات أفرادها بطريقة انتحارية أمام نيران قواتنا".

وأكد أن حصيلة خسائر الحوثيين منذ استئناف العملية العسكرية قبل 10 أيام تقدر بمئات القتلى والجرحى، فضلاً عن الخسائر العسكرية، مشيراً إلى أن المعارك مستمرة حتى الآن وقوات الجيش في تقدم مستمر حتى تتمكن من استكمال تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة الميليشيات.

وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات الجيش الحكومي من تحرير مواقع واسعة في مدينة الحديدة من النواحي الجنوبية والشرقية والغربية للمدينة، وباتت أصوات الاشتباكات تسمع في الأحياء السكنية وسط المدينة، حسب ما أفاد سكان محليون.

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