تحرير ميناء الحديدة مهم لتدفق المساعدات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن تحرير الحديدة وميناءها حق أصيل للحكومة اليمنية الشرعية وسيعمل على رفع معاناة الشعب اليمني لاستمرار تدفق الواردات دون أي إعاقة من مليشيا الحوثي الإرهابية. و قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ما زالت تقوم بالتجارة في المخدرات وتجارة الآثار التاريخية اليمنية, كما تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السعودية الرياض "إن ميليشيا الحوثي تواصل تهديدها بتفجير الخزان العائم للنفط صافر الذي يسبب إنفجاره كارثة بيئية وإقتصادية".

كما أكد المالكي "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تقوم بتجريف الطرقات الرئيسة في محافظة الحديدة بمديرية الحالي وتفخيخ العبّارات والجسور في محافظة الضالع بمديرية دمت, إلى جانب استخدام الأماكن المقدسة المساجد في عمليات التخزين وكقاعدة عسكرية لهم".

وأشار المالكي إلى أنه يوم الاثنين الماضي قامت مليشيا الحوثي بالدخول إلى مستشفى 22 مايو, حيث اتخذت من الفريق الطبي للمستشفى والمرضى دروعا بشرية, وجرى تحريره من خلال الجيش الوطني والمقاومة المشتركة.

ولفت المالكي إلى أنه جرى ضبط نصف طن حشيش, و720 قالباً متفجراً في محافظة مأرب, فيما جرى ضبط 72 كيلو جراماً من الحشيش المخدر في قرية "الجمنة" غرب مثلث عاهم, مفيداً أن مليشيا الحوثي تضع الحشيش في أكياس برنامج الأغذية العالمي لتشتيت الانتباه.

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