ضربات للتحالف تقتل 35 من داعش في العراق

أخبار الآن | صلاح الدين - العراق (صحف)

قتل 35 من مسلحي داعش الإرهابي بينهم قياديون بضربات جوية في جبال بمحافظة صلاح الدين العراقية، حسب ما أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، أمس.

من جهة أخرى، أحبطت القوة الصاروخية العراقية - محور غرب الأنبار، أمس، محاولة تسلل لمجموعة من مسلحي داعش على الحدود، فيما استهدفت أهدافاً مهمة للتنظيم داخل العمق السوري.

وقال التحالف في بيان، ان قوات الأمن العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وبدعم من قوات التحالف الدولي، نفذت عدة ضربات على أهداف ضد التنظيم الإرهابي في جبال خانوكة بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن قتل خمسة من كبار قادة داعش، إضافة الى أكثر من 30 إرهابيا من التنظيم ذاته.

وذكر مصدر أمني، انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، استهدفت القوة الصاروخية فجر أمس، أهدافا مهمة لداعش داخل العمق السوري. وأشار المصدر، الى أن القوات العراقية استهدفت أيضا مجموعة من مسلحي داعش حاولت التقرب والتسلل باتجاه الحدود العراقية.

في الغضون، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الحدودية في عمق الصحراء. وقال المصدر إن القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

من جانب آخر، أكد مصدر أمني في محافظة ديالى انطلاق عملية أمنية شمال شرق مدينة بعقوبة، وقال إن قوات مشتركة أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب ومطاردة عناصر وأوكار خلايا داعش الإرهابية في بساتين المناطق القريبة من ناحية العبارة، شمال شرق مدينة بعقوبة.

المزيد من الأخبار

الجيش العراقي والتحالف يقصفان أهدافاً لداعش في سوريا

الرئيس العراقي يزور الكويت في مستهل جولة خليجية