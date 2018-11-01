وزارة الاقتصاد تغرم التجار المستغلين ليوم العلم 100 ألف درهم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

نظمت وزارة الاقتصاد أمس 31 أكتوبر/ تشرين الأول حملات رقابية بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة لرصد المحلات التي تستغل "يوم العلم" وترفع الأسعار، مؤكدة على تغريم المخالفين بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم، على أن تستمر عمليات الرقابة حتى احتفالات اليوم الوطني الـ47 لقيام الاتحاد، والذي يواكب الثاني من ديسمبر المقبل، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

وأكد النعيمي في تصريحات صحفية: تلقت وزارة الاقتصاد شكاوى بارتفاع أسعار سلعة العلم وتقوم الوزارة بالتحقق من صحة الشكاوى عبر حملات تفتيشية لمختلف الأسواق، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لضبط الأسواق والحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع. لافتاً إلى أن خطة الوزارة تتضمن تغريم المتسببين في زيادة الأسعار بقيمة تتراوح بين 5 و100 ألف درهم، وفق موقع "البيان"..

وأفاد "النعيمي" بأن "خطة رقابة الأسواق التي تنفذها الوزارة تعتمد على معلومات مركز شكاوى المستهلكين وبرنامج مراقبة السلع إلكترونيا الذي تم إطلاقه والجولات التفتيشية، ومبادرات خفض الأسعار، مؤكداً أن الخطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الأسواق من خلال توفير السلع والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، إلى جانب توعية المستهلكين والتجار.

وطالب النعيمي، المستهلكين بتفعيل مبادرة المستهلك التي تم إطلاقها في العام 2014 وتهدف لتعزيز دور المستهلك بالمشاركة في عمليات الرقابة التجارية عبر متابعة متغيرات الأسواق، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه بوجودها في أسعار السلع في مختلف منافذ البيع، والإبلاغ عن المخالفات..

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