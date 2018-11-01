الإمارات تحتفل بـ "يـوم العلـم"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس، بيوم العلم، إذ تم اعتماده في الثاني من ديسمبر عام 1971 بعدما رفعه الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة لمناسبة إعلان قيام دولة الإمارات كدولة مستقلة ذات سيادة.

وسيعلو علم الدولة الذي أختير من بين 1030 تصميماً آنذاك، في مناطق عدة بربوع الإمارات، تعبيراً عن الانتماء الراسخ للوطن وقياداته الحكيمة.

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع أبناء الوطن ومؤسساته ووزاراته إلى رفع العلم موحداً في الأول من نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتعبير عن المصير الواحد والبيت الواحد، .وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً

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.وكتب الشيخ محمد على صفحته في "تويتر": "الإخوة والأخوات، تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً، رمز سيادتنا ووحدتنا، فخر مسيرتنا، ورايتنا التي ستعانق الفضاء".

وأضاف: "ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في الأول من نوفمبر الحادية عشر صباحاً في وقت واحد معبرين عن مصير واحد، وبيت واحد، وانتماء لا يزيده الزمن الا ثباتاً ورسوخا".

ويوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل سنة، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخاً لصورة الإمارات، إضافة إلى تقديم نموذج وحدوي يدل على التلاحم بين أبناء الوطن.

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