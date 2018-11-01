تويتر يصدح بوسوم في حب الإمارات إحتفالا بيوم العلم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

انتشر وسم #ارفعه_عاليا_ليبقى شامخا في يوم العلم الاماراتي 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، بشكل واسع، حيث تداول رواد تويتر في الإمارات العربية المتحدة الوسم بشكل كبير، إلى جانب وسوم أخرى مثل #يوم_العلم و#صباحكم_إماراتي...

وسيعلو علم الدولة الذي أختير من بين 1030 تصميماً آنذاك، في مناطق عدة بربوع الإمارات، تعبيراً عن الانتماء الراسخ للوطن وقياداته الحكيمة..

















ويعتبر يوم العلم مناسبة وطنية تحتفل بها الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل سنة، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.

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