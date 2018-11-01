استقالة وزيرين أردنيين بعد سيول البحر الميت

أخبار الآن | عمان - الاردن (وكالات)

أعلن وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والآثار الأردنيان استقالتيهما بعد أسبوع على مصرع 21 شخصا غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية وجرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

أعضاء مجلس النواب ناقشوا الثلاثاء الماضي حادثة البحر الميت، فيما طالب أغلبهم باستقالة وزيرة السياحة والآثار لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة.

وقالت الوزير المستقيلة لينا عناب في تغريدة عبر موقع "تويتر": "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب، وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وفي نفس السياق، ذكرت مصادر حكومية أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة وضع استقالته بين يدي رئيس الوزراء عمر الرزاز.

كما طالب هؤلاء باستقالة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب منح الإذن للرحلة رغم الأحوال الجوية السيئة.

ولقي 21 شخصا حتفهم الخميس الماضي غالبيتهم طلاب في مدرسة "فكتوريا" الخاصة، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا آخرون.

وشهد الأردن بعد ظهر الخميس الماضي تساقطا غزيرا ومفاجئا للأمطار، مما أدى الى تشكل السيول في مناطق عدة.

وتعد منطق البحر الميت أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضية، ونتيجة الأمطار تتشكل السيول أحيانا وتفيض المياه القادمة من الجبال في الوديان القريبة، التي تصب في النهاية بالبحر الميت.



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