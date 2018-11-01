استقالة وزيرة السياحة الأردنية إثر حادثة البحر الميت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قدمت وزيرة السياحة الأردنية، لينا عناب، استقالتها من الحكومة إثر فاجعة سيول البحر الميت، التي ضرب البلاد الأسبوع الماضي. وقتل 21 شخصا، معظمهم أطفال دون سن الرابعة عشرة كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت، بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد في الـ 25 من أكتوبر الماضي.

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة أن يكون هناك تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما وقع بالضبط في حادث البحر الميت، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية عنه. أعرب العاهل الأردني عن "حزنه وألمه" بعد الحادث، متوعدا بمحاسبة المسؤولين عنه.

وقال الملك في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الجمعة: "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصّر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة".



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