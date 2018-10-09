قيادي في داعش: البغدادي أرسل قادة غير مؤهلين للقتال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسائل اعلام)

كشف اصغر أمراء المجال العسكري في داعش المدعو أبو عبد الحق العراقي عن اسرار وخفايا دارت في اواسط التنظيم خلال معاركه الاخيرة في العراق وسوريا.

ابو عبد الحق العراقي قال ان داعش خسر معركة الموصل بالرغم من أن مقاتليه كانوا أكثر أو مساوين لعدد قوات الجيش العراقي مشيرا الى خلافات كثيرة نشبت انذاك بين قادة التنظيم.

العراقي اضاف ايضا ان داعش خسر كثيرا من المعارك بسبب ارسال زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي قادة غير مؤهلين للقتال, ولم يتجرأ أحد على الاعتراض على قراراته .. لافتا الى ان اضطهاد السكان المحليين كان أحد أسباب الهزيمة ايضا .

وكان القضاء العراقي قد كشف عن خضوع أصغر أُمراء تنظيم داعش الإرهابي للمحاكمة، بعد إلقاء القبض عليه داخل الأراضي السورية.

ابو عبد الحق هو عراقي الجنسية، في الـ26 من العمر . وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الرسمي إن اسمه الحقيقي عصام الزوبعي وهو أحد أُمراء المجال العسكري في داعش، تدرج في العمل ضمن التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ أن كان في الـ15 من العمر في مناطق غربي العراق.

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