باريس تستضيف مؤتمرا دوليا لمحاربة تمويل الإرهاب
أخبار الآن | باريس -فرنسا - (وكالات)
تنطلق في العاصمة الفرنسية الأربعاء مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى دعم الجهود الدولية في محاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله والذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره لتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية.
وينقسم المؤتمر إلى أربع مجموعات الأولى يترأسها وزير الداخلية الفرنسي "جيرار كولومب" وتبحث طرق تمويل الإرهاب والتطرف والتعاون لمحاربة الإرهاب ويترأس الثانية وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وتبحث محاربة الجريمة المنظمة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وتترأس المجموعة الثالثة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيليوبي وتناقش النواحي التشريعية لتمويل الإرهاب فيما يترأس المجموعة الرابعة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير والتي تناقش تطبيق المعايير لمحاربة تمويل الإرهاب والتحديات الجديدة في محاربة تمويل الإرهاب.
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