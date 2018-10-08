المرصد: تحرير الشام سحبت أسلحة ثقيلة من محيط إدلب

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن هيئة تحرير الشام سحبت أسلحتها الثقيلة من أجزاء من المنطقة العازلة في محيط إدلب.

مدير المرصد رامي عبدالرحمن قال إن هيئة تحرير الشام التي لم تعلن عن موقفها من الاتفاق الروسي التركي وتسيطر على الجزء الأكبر من إدلب سحبت مع فصائل أخرى أقل نفوذا وبشكل غير علني أسلحتها الثقيلة من أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح.

و انهت قوات المعارضة السورية المسلحة سحب أسلحتها الثقيلة كافةً من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب شمال غربي سوريا.

ووقَّعت تركيا وروسيا، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، وانسحاب مقاتلي المعارضة منها بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأكدت مسؤولون في المعارضة أنهم عملوا خلال الأيام الماضية وطوال ليل الأحد/الاثنين، على سحب الأسلحة الثقيلة كالمَدافع ومنصات إطلاق صواريخ غراد، وقذائف الهاون وقذائف صاروخية متوسطة المدى.

وفي المقابل، أرسلت القوات التركية أسلحة متنوعة وسيارات مدرعة إلى المنطقة منزوعة السلاح؛ استعداداً لإجراء دوريات بالتنسيق مع القوات الروسية، بموجب اتفاق سوتشي بين البلدين.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) استهداف النظام بعض المناطق المدنية داخل منطقة خفض التوتر بمحافظات إدلب وحماة واللاذقية، ما تسبب في مقتل 3 مدنيين.

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