إصابات بانفجارين في العراق

... مقتل 22 من مسلحي داعش بينهم قناصة و رماة هاون في بيجي أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية أن قوة منتخبة من لواء المغاوير 2 واللواء الآلي 2 هاجمت موقعا في عمق تحصينات داعش بالقنابل اليدوية وصواريخ ار بي جي

... قوات التحالف تنفذ 11 ضربة جوية أخرى ضد تنظيم داعش قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف نفذوا ثلاث ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سوريا وثماني ضربات في العراق منذ يوم السبت. وقالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات في بيان اليوم إن الضربات الثلاثة في سوريا قرب مدينة عين العرب كوباني أصابت وحدة تكتيكية كبيرة لداعش ودمرت مبنى للتنظيم وعربتين له. وأضافت أن الضربات الجوية قرب تلعفر والموصل وبيجي وهيت وسنجار في العراق أصابت وحدات تكتيكية ومركبات ونقطة تفتيش.

... العبادي يعفي قائد عمليات الفلوجة من منصبه بعد 14 يوما على بدء معركة الفلوجة، قالت مصادر عسكرية بجهاز مكافحة الإرهاب، إن القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي

... التحالف العربي يفند تقرير الأمم المتحدة حول اليمن فند التحالف العربي تقرير خبراء في الأمم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في اليمن , وقال عبر متحدثه الرسمي العقيد تركي المالكي إنه سيرد بشكل قانوني على التقرير..

... مؤتمر حول ليبيا في إيطاليا الشهر المقبل كشف وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي أن بلاده ستستضيف مؤتمراً دولياً حول ليبيا في صقلية الشهر المقبل