إصابات بانفجارين في العراق
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مراسل أخبار الآن)
أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق وقوع تفجير في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي بغداد وانفجار آخر في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين شمالها. وذكر بيان المركز أن اعتداءً بواسطة سيارة مفخخة كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة شرطيين اثنين وثلاثة مدنيين, كما انفجرت عبوة ناسفة في بيجي شمالي بغداد في سيارة تقل عاملين في مصفاة نفطية مما أدى إلى إصابة عدد منهم.
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