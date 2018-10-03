حمدان بن محمد يفتتح معرض "سيتي سكيب غلوبال"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في مركز دبي التجاري العالمي معرض "سيتي سكيب جلوبال" بدورته السابعة عشرة والتي تستمر حتى مساء الخميس المقبل.

واطلع سموه على معروضات وبرامج شركات التطوير السياحي والعقاري المحلية والعالمية والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة وجهة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في هذا المعرض المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري والمشاريع السياحية الرائدة.

وتجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وتوقف سمو ولي عهد دبي ومرافقوه في مستهل جولته عند جناح جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تعرض من خلاله وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تخطط لها الوزارة وتدعو المستثمرين والمطورين للمشاركة في هذه الاستثمارات وبناء شراكة استثمارية مع الجهات المعنية في مصر كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة مركز الأعمال ومدينة العلمين الجديدة التي تخطط لبناء مشاريع عقارية ضخمة.

ويشارك تحت مظلة جناح مصر نحو 18 وجهة خاصة للتنافس على جذب المستثمرين من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

وعرج سموه على أجنحة عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المشاركة في هذا الحدث العالمي إذ توقف سموه عند جناح دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجناح بلدية دبي ومشاريع عزيزي ومشروع الجادة في الشارقة وجناح جمهورية مالطا ممثلا بهيئة السياحة ووكالة التنمية في مالطا ويعد من أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض.

كما توقف سموه عند أجنحة ومنصات عرض كل من واحة الزاوية ودبي القابضة وديار والدار - أبوظبي وميدان ودبي للاستثمار وإمكان وبن غاطي ومراس ونخيل وفالكون سيتي ومرجان وداماك وغيرها من أجنحة الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض.

وتعرف سموه من خلال الشرح الذي قدمه القائمون والمسؤولون في هذه الشركات على مشاريعها الاستثمارية الآنية والواعدة والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين والامتيازات التي سيحظون بها في دولة الإمارات سواء كانوا مستثمرين محليين أو من الخارج.

وقد أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم مثل هذه المعارض ووصفها بعامل جذب للضيوف والزائرين والمستثمرين القادمين إلى بلادنا وتسهم إلى حد كبير بتقريب المسافات بين شعبنا وشعوب العالم وتتيح الفرصة لهم للتعارف وتبادل الخبرات والثقافة والمعرفة فضلا عن دورها الحيوي في دعم اقتصادنا الوطني وتنشيط الحركة التجارية والأسواق وقطاع السياحة.

كان سموه قد استمع خلال جولته في أنحاء المعرض من هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى تاريخ المعرض وتطوره من حيث المساحة وعدد المشاركين فيه على مدى سبعة عشر عاما.

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