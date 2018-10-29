تونس تتصدر "تويتر" بعد التفجير الإرهابي

أخبار الآن | تونس - تونس (سوشال ميديا)

فجرت امرأة تونسية نفسها بحزام ناسف قرب مقر وزارة الداخلية التونسية مستهدفة دورية أمنية، التفجير الذي أسفر عن إصابة 8 من الأمن التونسي ومدني واحد.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وهو ما جعل كلمة تونس تتصدر كلمات الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ودون عدد كبير من النشطاء تغريدات حول الحادث

ونشر حسابات صورة للسيدة التي فجرت نفسها، معلقين عليها: "إمرأة تفجر نفسها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس".

ناشطون على توتير نشروا فيديوهات من مكان الانفجار .

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ أنّ "الإنتحارية تُدعى "منى" وهي من منطقة سيدي علوان ولاية المهدية.

المتحدث بإسم ​الداخلية التونسية​، أكد وقوع 9 جرحى في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة بقلب العاصمة التونسية تونس.



اقرا: في اليابان: الروبوتات ستغني عن الأيدي العاملة