المغرب تقرر إلغاء التوقيت الشتوي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)
قررت المملكة المغربية إلغاء نظام التوقيت الشتوي، فيما ستبقي طوال العام على التوقيت الحالى للبلاد بفارق ساعة عن توقيت جرينتش.
وأشار وزير الإصلاح الإداري محمد بن عبد القادر فى تصريح لوسائل إعلام محلية إن تجنب التحول للتوقيت الشتوي سيوفر ساعة من الضوء الطبيعي.
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يأتي هذا القرار قبل يومين من تطبيق نظام التوقيت الشتوي المعتاد
وتباينت ردود أفعال رواد التواصل الإجتماعي ، حيث رحبت العديد من الآراء بالقرار ، وأشار البعض بتأخر إتخاذه ، فيما تساءل آخرون عن مدى تأثر هذا القرار بالصيام فى شهر رمضان .
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