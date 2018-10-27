المغرب تقرر إلغاء التوقيت الشتوي

... اسرائيل وحماس تتفقان على هدنة انسانية 72 ساعة في غزة قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان مشترك يوم الخميس إن إسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في الصراع بينهما في قطاع غزة على أن تبدأ الهدنة بينهما يوم الجمعة. وقال البيان ان القوات على الأرض ستبقى في مكانها اثناء الهدنة مما يعني ان القوات الإسرائيلية لن تنسحب.وقال البيان ان وفدين إسرائيلي وفلسطيني سيسافران على الفور إلى القاهرة من أجل المفاوضات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى هدنة دائمة.

... هل يؤثر التوقيت الشتوي في البشر سلبا؟ من الممكن القول أن الكثير منا ليس مولعا بالانتقال الى التوقيت الشتوي، فالكثير منا يخرج من العمل ويكون المساء قد حل، كما أن النزهة في الهواء الطلق تصير أقصر بالمقارنة مع الفصول السابقة

... السكتة القلبية ليست مفاجئة.. بل تسبقها اشارات! يخشى الكثير من الناس السكتة القلبية التي تأتي فجأة كما يتصورها البعض، رغم أنها ليست مفاجئة حيث توصل فريق من الباحثين الأميركيين في معهد سيدارز سايناي لأمراض القلب في لوس أنجلس.

... الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في مأرب وصعدة أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي في معارك بجبهة صرواح، التابعة لمحافظة مأرب، شرقي اليمن، ومعاقل الحوثيين في باقم بمحافظة صعدة،..

... العاهل الأردني يلغي زيارته للبحرين بسبب كارثة السيول ألغى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، زيارة عمل كانت مقررة إلى البحرين غدا الجمعة، لمتابعة تداعيات الحادث الذي تعرض له طلبة مدرسة ومواطنون داهمتهم السيول ف