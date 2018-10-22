ميليشيا الحوثي مستمرة في تجنيد الأطفال

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت وزارة الدفاع في الحكومة الشرعية اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، الى منع مليشيات الحوثي من إنتهاك حق الأطفال عبر تجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

و قال رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي إن مليشيات الحوثي الانقلابية تقوم بتجنيد الأطفال واختطاف بعضهم وإجبارهم على القتال في صفوفها لتزيد من تدمير النسيج المجتمعي ومضاعفة أوجاع الأسر اليمنية.

و أضاف رئيس أركان الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي "أن الجيش الوطني عثر على الكثير من الأطفال قتلى في صفوف مليشيا الحوثي وتم أسر آخرين".

و أشار العقيلي إلى أن الاطفال الأسرى يتم تأهيلهم في مركز خاص على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف دمجهم في المجتمع وتسليمهم إلى أهاليهم لإعادتهم إلى المقاعد الدراسية.

و أكدت هيئة الأركان بوزارة الدفاع اليمنية، أنها ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخترق الأنظمة والإجراءات حيال تجنيد الأطفال في صفوف منتسبيها، وأنها تلتزم بالقوانين واللوائح والمعاهدات الدولية.

وكانت إحصائية حديثة قد كشفت مؤخرا عن تجنيد مليشيا الحوثي نحو 2500 طفل دون سن الـ 15 خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018 وتوزيعهم على الجبهات المشتعلة للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية.

اقرأ أيضا:

غارة للتحالف على داعش في السوسة شرق الفرات