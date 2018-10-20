وسائل إعلام: إيران ترسل أسلحة لحزب الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشفت مصادرُ استخبارات أمريكية وغربية، أن إيران زادت شحنتِها من الأسلحة المتطورة لميليشيا حزب الله اللبنانية، من بينها برمجياتِ الصواريخ الموجهة، وفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية. ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن المصادر قولها إن طائرةَ شحن إيرانية كانت تحملُ مكونات أسلحة، بما في ذلك أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس)، لتصنيعِ أسلحةٍ موجهة بدقة.



وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير حصري، نقلا عن المسؤولين، أن طائرة شحن إيرانية تابعة لشركة طيران "فارس إير قشم" Iran’s Fars Air Qeshm، الرحلة QFZ-9950، وصلت إلى لبنان قبل 3 أيام، وقد غادرت طهران عند الساعة 9:33 صباح الثلاثاء، إلى وجهة غير معلومة، قبل أن تهبط في العاصمة السورية دمشق، لتتوجه بعدها إلى بيروت، حيث وصلت في حدود الساعة 2:00 ظهرا.

واتهمت شركة الطيران الإيرانية "فارس قشم" بنقل الأسلحة إلى الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذي يقوده قاسم سليماني. وفي العام الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات على قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. وتوقفت شركة الخطوط الجوية الإيرانية عن العمل في عام 2013 ، لكنها استأنفت أعمالها مع تغيير الإدارة في مارس عام 2017.

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