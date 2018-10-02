ليبيا تعيد فتح مطار معيتيقة في طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - ( رويترز )

قال مسؤولون يوم إن ليبيا أعادت فتح مطار معيتيقة الدولي ليصبح المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس، بعد إغلاقه لفترة نتيجة لإطلاق صواريخ صوبه.

وأكد مسؤولون بمطار معيتيقة إستئناف الرحلات الجوية بدء من اليوم ،

يذكر بأن المطار كان يستخدم كقاعدة جوية لخدمة الرحلات التجارية منذ تدمير المطار الدولي الرئيسي بسبب اقتتال الفصائل عام 2014 .

وقال لطفي الطبيب مدير المطار فى تصريحات صحفية "تم الاتفاق على عودة الرحلات لمطار معيتيقة الدولي ، وهناك قرارات مستجدة بهذا الشأن لاحقاً".

وتم إغلاق المطار وأعيد فتحه عدة مرات منذ احتدام العنف والمواجهات العسكرية في أواخر أغسطس آب الماضي.

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