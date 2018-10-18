سوريا توافق على طلب توصيل مساعدات لمخيم الركبان

أخبار الآن | عمان - الأردن (رويترز)

قال مسؤولو إغاثة ومسؤولون في مخيم الركبان للاجئين إن النظام السوري وافق على طلب الأمم المتحدة توصيل مساعدات الأسبوع المقبل لآلاف المدنيين العالقين والمهددين بالموت جوعا على الحدود الأردنية السورية.

وقالت مصادر من الأمم المتحدة وسكان من المخيم لرويترز إن حصارا فرضه النظام السوري هذا الشهر على المخيم إلى جانب منع الأردن دخول المساعدات تسببا في نفاد مخزونات الطعام بالمخيم الواقع في منطقة الركبان بجنوب شرق سوريا. وأضافوا أن ذلك أدى لوفاة ما لا يقل عن 12 شخصا الأسبوع الماضي من بين أكثر من 50 ألفا من سكان المخيم ومعظمهم من النساء والأطفال.

ويقع مخيم الركبان داخل منطقة ”عدم اشتباك“ أقامتها القوات الأمريكية. وتقول دمشق إن القوات الأمريكية تحتل أراضي سورية وتوفر ملاذات آمنة لمقاتلي المعارضة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة في دمشق أن الاستعدادات جارية من أجل إرسال قافلة الأسبوع المقبل إلى سكان المخيم.

وقال علي الزعتري منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا في بيان إن الوضع الإنساني بوجه عام داخل مخيم الركبان في مرحلة حرجة وإن الأمم المتحدة في سوريا والهلال الأحمر العربي السوري سيصلان إلى المخيم لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت منظمات إغاثة محلية بالمخيم في وقت سابق إن مسؤولين من الأمم المتحدة اتصلوا بهم لإبلاغهم بأن المنظمة الدولية حصلت على تصريح من دمشق لإرسال قافلة مساعدات يوم 25 أكتوبر تشرين الأول.

وقال عقبة العبد الله مسؤول الإغاثة بالمخيم ”الأمم المتحدة أبلغتنا أنهم راح يوصلوا مساعدات وهم وعدونا مرات كتيرة في السابق وكل مرة عللوا إنه ما قدرنا نجي لأن النظام ما سمح“ وأضاف ”نتمنى ها المرة يكون الكلام في مصداقية وصحيح“.



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