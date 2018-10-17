قرقاش: السعودية محورية في كلّ ما يهم المنطقة

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الحضور والدور السعودي يمثل أساساً للاستقرار والتنمية في محيط صعب ومضطرب من وجهة نظر أبناء الخليج والمنطقة.

وكتب قرقاش على "تويتر": "الأزمات العابرة لن تغير من هذه الحقيقة، السعودية محورية في كلّ ما يهم المنطقة وحرصنا عليها هو حرصنا على أنفسنا.



ويأتي تصريح قرقاش في إطار التضامن مع السعودية في الحملة الشعواء التي تتعرض لها من اتهامات بالتورط في اختفاء، بل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره في الثاني من أكتوبر الجاري، ولا يزال الاتصال مقطوعا به حتى اليوم.



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