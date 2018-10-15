الكويت: نأسف لحملة الاتهامات التي تطال السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عبّر مجلس الوزراء الكويتي، عن أسفه "الحملة الظالمة" التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية على خلفية اختفاء جمال خاشقجي، مشدداً على رفض الإساءة للسعودية أو النيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها عربياً وإسلامياً ودولياً.

وقال أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي في بيان اليوم الاثنين: "نقدر الدور الايجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية.

وشدّدد الصالح على تضامنه الكامل مع السعودية والوقوف إلى جوارها ضد كل ما من شأنه المساس بسيادتها واستقرارها، مضيفاً: "انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوطيدة بين الكويت والسعودية، فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الكويتي يعرب عن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما من شأنه المساس بسيادتها، والإساءة إلى مكانتها المعهودة.

وأعرب الصالح عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تؤديه المملكة فى دعم السلام والاستقرار على جميع الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

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