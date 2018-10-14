الدول العربية تعلن تضامنها مع السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تضامنت عدد من الدول العربية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها لأي محاولة للنيل منها وتهديدها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة.

ومن جانبها، أكدت جامعة الدول العربية رفضها التام التلويح بفرض العقوبات في إطار العلاقات بين الدول كسياسة أو أداة لتحقيق أهداف سياسية أو أحادية، كما شدد مصدر مسؤول في الجامعة على الدور الهام للسعودية في الحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، تضامن المملكة "التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المس بسياستها ومكانتها وسيادتها".

وأعربت "عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، وهي الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة، بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي".

أكدت الجمهورية اليمنية وقوفها وتضامنها التام مع الرياض، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "إن المملكة العربية السعودية تتعرض اليوم لسهام كيدية ومغرضة نتيجة لمواقفها المشرفة، والصادقة مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمة ذلك دورها في مكافحة المد الفارسي والإرهاب والتطرف بكل أشكاله".

وأضاف البيان :" إن الاستهداف الإعلامي والسياسي الرخيص الذي تتعرض له السعودية لن يثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية، والإسلامية ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بهما".

كما أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بيانا أكد فيه "تقديره للمواقف الثابتة للملكة العربية السعودية الشقيقة، التي وقفت وتقف دوما إلى جانب قضيتنا العادلة، وحقوق شعبنا الثابتة".

من جهتها أكدت الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، مركزية جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورها القيادي الرئيس في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"

وشددت غنيمات على أن الأردن" يقف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي شائعات وحملات تستهدفها دون الاستناد الى الحقائق".

وعبر عباس في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن ثقته المطلقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن فلسطين كانت وما زالت وستبقى الى جانب السعودية.

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