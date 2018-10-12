السعودية ترحب بتعاون تركيا في ملابسات اختفاء خاشقجي

أخبار الآن | السعودية - (واس)

رحب مصدرٌ سعودي مسؤول بما أعلنته رئاسة ُ الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق ِ عمل ٍ مشترك يَجمعُ المختصين من البلدين للكشف عن ملابساتِ اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وثمن المصدر هذه الخطوة الإيجابية مؤكداً ثقته الكاملة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون أفراده على القيام بالمهام المناطة بهم، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.

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