عبد الله بن زايد: نقف مع المملكة العربية السعودية دوماً

أكد وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، وقوف الإمارات إلى جانب السعودية. وقال في تغريدة على "تويتر": "نقف مع المملكة العربية السعودية دوماً، لأنها وقفة مع الشرف والعز والاستقرار والأمل".

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، حذر في وقت سابق الخميس من أن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها.

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر": "الحملة الشرسة على الرياض متوقعة، وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، كما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها".

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