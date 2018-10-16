جرحى من الأطفال في قصف حوثي على الحديدة

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أصيب مدنيون بينهم أطفال بجروح خطيرة جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي بقذائف الهاون على منازل مواطنين في حي منظر الشعبي بأطراف مدينة الحديدة.

وقال شهود عيان إن القصف الحوثي تسبب في دمار عدة منازل وإصابة العشرات من ساكني الحي، بينهم أطفال، بإصابات خطيرة وبالغة في الرأس ومختلف أنحاء الجسم..

يذكر أن الميليشيات الحوثية تسببت منذ انقلابها، في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، جرّاء ظروف الحرب، بالإضافة إلى حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.

وقامت الميليشيات الحوثية بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.



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