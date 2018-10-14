الرياض تطلب التريث في قضية خاشقجي

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

طلبت السفارة السعودية في واشنطن من الادارة الامريكية وجميع الدول التريث في قضية المواطن جمال خاشقجي.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في بيان رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء كان ذلك عبر التلويحِ بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدامِ الضغوط السياسية أو ترديدِ الاتهامات الزائفة.

وأضاف البيان بأن المملكة سوف ترد بإجراءٍ أكبر إذا تلقت أيّ إجراء، كما تقدّر وقفة الأشقاء في وجه حملة الادّعاءات والمزاعم الباطلة وأن اقتصاد المملكة لا يتأثّر إلا بتأثّر الاقتصاد العالميّ، ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان بأن المملكة تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة.

وقال المصدر السعودي إن "مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها، مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط".

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